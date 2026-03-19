2 г. и 8 месеца ще лежи в затвора мъж, продавал марихуана до детска градина в Балчик

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 27-годишен подсъдим се признава за виновен в това, че на 8 юли 2025 г., в Балчик, при условията на продължавано престъпление на публично място без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества. Мъжът признава, че късно вечерта на посочената дата в двора на детска градина в Балчик държал 8 топчета от алуминиево фолио, в които имало марихуана на обща стойност 30 лв./15,34 евро/ и в непосредствена близост до детската градина разпространил на едно лице 0.32 грама марихуана.

27-годишният признава вината си и по обвинението, че на 9 юли 2025 г., в дома си в Балчик, без надлежно разрешително, държал аналог на високорисково наркотично вещество – 9(R) - хексахидроканабинол, представляващо аналог на хексахидроканабинол, с нетно тегло 0,41 грама, съдържащо се в пълнител на електронна цигара.

Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, подсъдимият следва да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 2 години и 8 месеца при първоначален общ режим.

Делото в Окръжния съд бе образувано по обвинителен акт срещу подсъдимия. В хода на разпоредителното заседание страните заявиха, че са постигнали споразумение, което впоследствие бе внесено за разглеждане в съда.Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.