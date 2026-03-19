Румен Радев обяви цел: 2/3 мнозинство да смени ВСС, но се съмнява да го постигне

С изкуствен интелект "Прогресивна България" ще анализира обществени поръчки

Доскорошният президент Румен Радев обяви, че е възложил на икономическия екип да предложи "нов радикален подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект".

Бившият служебен министър Александър Пулев, някогашният председател на АБВ Константин Проданов, бившият зам.-кмет на София Иван Василев и Минко Дудев са част от икономическия екип на "Прогресивна България".

Василев се надява следващите месеци системата, комбинирана с изкуствения интелект да е готова. СИГМА AI ще търси проблеми в обществените поръчки. Това е система за интегриран граждански контрол и ще събира данни от всички публични платформи, обясни той. Системата ще ги анализира - ще търси свързаности и зависимости, ще сигнализира и алармира за рискове, ще изключи до голяма степен човешкия фактор. Информацията ще е достъпна до всички граждани и журналисти, обещават от ПБ. След като се установят нередности, чрез контролните и финансовите органи поръчките ще бъдат върнати към изпълнителите, за да ги поправят и изпълнението да е с отлично качество, закани се Василев.

Водачът в столичния 24 МИР Стефан Белчев е убеден, че SIGMA AI ще е лайтмотив в публичния сектор. "Това е пътят напред. Дигитaлизацията би била основна помoщ, както за вътрешен контрол, така и за бюджетирането", каза той. Пламен Белов от варненската листа смята, че техническото изпълнение на подобен проект не представлява трудност и ще е чудесно за борбата с корупцията.

"Готови сме! Можем! Ще успеем" е мотото, с което доскорошният президент Румен Радев и коалиция "Прогресивна България" ще търсят гласове за парламента. Днес те представиха днес приоритетите си за ускорено икономическо развитие и за демонтаж на олигархичния модел. Така де факто те поставиха и началото на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори.

В столичната зала 3 на НДК са водачи на листи, кандидати и гости, сред които и представители на КТ "Подкрепа" и КНСБ, които преди началото на събитието подчертаха, че са гости и искат първо да чуят приоритетите на формацията.

Срещата започна с кадри от различни точки в България

А Радев бе посрещнат на крака при излизането си на сцената.

"Създадохме ПБ като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж, който да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всички български граждани. За изпълнението на тези наши цели разработваме приоритети и мерки и те са разгърнати подробно в нашата програма, тази вечер ще се спрем само на два - демонтаж на олигархичния модел и ускорено развитие на страната", започна речта си Румен Радев.

Според него демонтацията на олигархичния модел не може да се реши с отделни действия като протести и манифести, защото българската олигархия е дълбоко вкоренена в икономическия живот на страната - "пирамида, която системно ограбва обществото".

"Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си по площадите м.г. са само върха на тази пирамида, която е просмукана във всички нива на държавните органи и на съдебната система. Само отсраняването на върха няма да даде необходимите резултати, необходима е непреклонна воля, каквото имаме, всеобхватна програма с конкретни мерки, не само за демонтиране, но и за мерки срещу повторно завладяване на институциите", каза Радев.

Като най-важна стъпка той отбеляза е отстраняването на върха на пирамидата от публичната власт. "Това е наша основна цел на тези избори. Следващата стъпка която ние като правителство ще предприемем, е да отрежем олигархията от достъп до публичен ресурс. Това означава, че ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и дори тяхното планиране. Ще извършим ревизия на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество, публични регистри за неизрядни изпълнители. Ще идентифицираме посредниците между върха на пирамидата и институциите. Ние ги знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми", закани се Радев. Румен Радев първи започна с представянето на икономическите приоритети и мерки на коалицията Снимка: Георги Палейков Зала 3 на НДК бе пълна с кандидати и симпатизанти на коалциията Снимка: Георги Палейков

ПБ ще ограничава регулатори и монополи. "Най-сетне ще във референти стойности за обществени поръчки при строителство на ВИК, транспорта и друга инфраструктура. Това ще освободи огромен публичен ресурс, но това не е достатъчно", смята той.

"Справедливост се въздава не от улицата или правителството, а от правосъдието. Едно решително и активно правителство може да е двигател на борбата с корупцията, но не може да е неин завършек. Затова е критично важно да има ефективна, оперативна и независима прокуратура. В следващото НС трябва да има мнозинство от 2/3 - най-сетне да сменим ВСС и да се избере нов легитимен главен прокурор", каза Радев. Но след това призна, че дали това ще се случи, зависи от "математиката в НС и от силите, които движат присъстващите в него". Няма да сме заложник на евентуален политически блокаж, а паралелно ще работим за реформиране на службите и МВР, за пресичане на корупционни схеми и събиране на годни за съда доказателства - все някога ще им дойде времето", каза Румен Радев.

ПБ ще засили конфискацията на активи и имущество с незаконен и неясен произход - от там се храни олигархията. Има какво да се направи и по отношение отчетността на прокуратурата. Радев акцентира на повишаването на прозрачността на всички знакови корупционни дела с висок интерес, защото "през годините те затихват и накрая са забравени без въздействие"

"Ще работим за оздравяване на медийната среда, за изсветляване на медийната собственост, за финансова независимост на обществените медии, за защита на журналистически разследвания и източници, както и за подкрепа на разследваща журналистика", обяви Радев..

Наш приоритет е борбата с неравенствата, подчерта той. Според него макроикономическите показатели често се изтъквали като личен успех на политиците, но зависели от външни фактори. Имало "неудобни" показатели като качество на инвестициите и бизнес средата. Затова помолил икономическия екип за по-различен подход - да се заложи на показатели, които се измерват от рейтингови световни организации. "Важно е дали си държим парите в банки и имоти или ще ги инвестираме, така че сами да допринесем за благосъстоянието на цялото общество За съжаление България заема незавидно място във всички тези класации", заяви Радев.

Александър Пулев се закани да работят за държава, която ще внедри нов модел - силно управление, качествени институции, подобрена бизнес среда, повишаване на доверието в бизнеса и икономиката. Изтъкна и развитие на "интегрирани индустриални вериги около собствените ни национална суровинна база, за да остане добавената стойност в България, а не да е за други страни".

Константин Проданов се обяви за запазване на текущата данъчна система. На този етап не може да си позволим да ги пипаме, каза той. "Прогресивна България" ще работи за фискална дисциплина и стабилизация на публичния дълг - има сравнително ниско ниво, под 30% и "има мегдан за по-активна инвестиционна политика". Всеки заем, който се тегли трябва да е с инвестиционна цел, смята той. Заеми за текущо потребление няма да се теглят, добави Проданов. В момента бюджетирането било копи пейст - всяка година се копират старите разходи и се умножават по определен процент. Коалицията обаче ще заложи на програмно бюджетиране.

Иван Василев се закани да реализират идеята за национален космически център, който първоначално бил в ПВУ, но отпаднал. Коалицията предвижда финансови стимули за български патенти, работещи офиси за технологичен трансфер и др.

Дудев каза, че не искат да строят роботи, а да развият уменията на децата. Плануват да се акцентира върху дуалното обучение. Ще градят партньорства между университети и БАН, и бизнеса, ще насърчават предприемачество, особено сред младите и жените.

"Прогресивна България" ще създаде програма за връщане на българите у дома. В Португалия успели да върнат 30 000 високо квалифицирани португалци. Ще се работи и с българските общности, не само да се върнат, но и да станат посланици за българските сектори.

Програмата е разработвана 2 месеца.

В края Радев даде още акценти от програмата, която вече е качена на едноименния сайт на коалицията: изграждане на модерна инфраструктура и свързаност, осигуряване на евтина и надеждна енергия за домакинствата и бизнеса, вече се работи по мерки за това. Хранителен суверенитет е стратегически приоритет за България, каза Радев.

"Образованието е ключ към нашето бъдеще и ще правим всичко възможно всяко българско дете да има достъп до качествено образование, да имаме мотивирани учители. Без ефективно и достъпно здравеопазване не може да постигнем нито една национална цел. Искаме да трансформираме модела на здравеопазване от болнично лечение до профилактика и превенция", закани се Радев,

Сред акцентите в програмата са намаляване на доплащането от пациента, централизирана доставка на медикаменти, изделия и оборудване, откъдето "изтича голям обществен ресурс". Формацията ще пази природата, а Радев се закани на сериозна борба срещу престъпността, призводството и разпространението на наркотици, особено сред младите хора. Ще се борят с нелегалната миграция. Ще вложат максимални усилия за модерна армия, ускоряване на модернизацията като в нея ще бъде включена българската отбранителна инустрия.

"Имаме прекрасни спортисти, критикуват ни, че сме слагали такива в листите. Те знаят ли каква морална сила и отдаденост за името и каузата България трябва да имаш за да стигнеш до техния успех?", попита доскорошният президент.

Радев не каза конкретно каква е геополитическата ориентация на коалицията му. "Светът е все по-неспокойно, тревожно непредсказуемо и опасно място. Нямаме право на илюзии и хаотични действия, трябва да работим за засилване на нашата икономика, отбранителна способнос и да допринасяме за засилване на съюзите, в които членуваме. Когато в центъра се изработва общо съюзно решение, което към момента за някои е добро, но ние преценим, че утре то ще отслаби съюза и нас като държава, трябва да имаме куража и волята да вдигнем своя глас и не само да критикуваме, а и да предлагаме конструктивни решения в името на съюза и самите нас. Това е било поведението в Брюксел и моето, и на моите служебни правителства и ще продължи да е такова, гарантирам ви", закани се Румен Радев.