Оставиха в ареста убиеца на 11-годишната Никол, който едва не закла и млада жена

Бургаският окръжен съд остави в ареста 24-годишния Иван Иванов, който едва не уби млада жена в квартирата си в к-с "Меден рудник" на 16 март.

Той посегнал на жертвата си по същия начин, по който преди 9 години уби 11-годишната Никол - с нож, забивайки острието във врата на четвъртокласничката. По време на тогавашното престъпление малкото момиченце се оказва в капан - в асансьорната кабина на жилищен блок заедно с убиеца си.

При втория случай нападнатата млада жена се е съпротивлявала и е успяла да избяга от апартамента, който се намира в единствения небостъргач на Бургас.

По непотвърдени данни жената е била повикана от Иван за сексуални услуги, за които той платил около 150 евро. Нападението е извършено след приключване на сексуалните забавления - когато жрицата се готвела да си тръгне.

Към момента състоянието й е стабилизирано и е без опасност за живота. Настанена е в УМБАЛ Бургас.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Иван Иванов, обвинен за това, че е направил опит за умишлено убийство. Деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, отбелязват от Апелативната прокуратура.

По време на разследването е установено, че престъплението е извършено чрез нанасяне на удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.

Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.