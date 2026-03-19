Рая Назарян официално закри 51-то Народно събрание, пожела успешна кампания

Председателката на Народното събрание Рая Назарян закри официално 51-ото Народно събрание. Тя обяви, че днешното заседание е последното редовно на този парламент и пожела успешна кампания на колегите си.

"Искам да ви пожелая успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите", заяви Назарян преди да удари за последно звънеца в пленарната зала.

В крайна сметка днес така и не се стигна до исканото от ИТН изслушване на земеделския министър Иван Христанов, който отказа да дойде в НС поради неотложни ангажименти. Междувременно в последните си часове 51-ят парламент прие 2 ключови закона за четвъртото плащане по ПВУ: за обществения транспорт и за лобизма. Приети бяха и промени в Наказателния кодекс. Те бяха описани в четири проекта и предвиждаха промени по съвсем различни теми - от солени глоби за незаконни сметища през по-сериозни наказания за разврат до отнемане на колите на каналджиите.

В 00:00 ч. на 20 март започва и предизборната кампания за вота на 19 април. Именно заради това депутатите се разпуснаха до края ѝ.