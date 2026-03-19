Димитър Ганев: Процесът по съставяне на следващия кабинет изобщо няма да бъде лесен

Процесът по съставяне на следващия кабинет изобщо няма да бъде лесен. Това каза политологът от „Тренд" Димитър Ганев пред NOVA NEWS.

"На изборите през април ни очаква мобилизация на т.нар. протестен вот срещу управлението на страната през последните няколко години. В голямата си част носител на този вот ще бъде формацията на Румен Радев. Според последното проучване на „Тренд" 1/3 от гласуващите, които прогнозно ще са близо 3,1 милиона българи, ще подкрепят Радев", посочи той.

Според Ганев кампанията на Бойко Борисов и на Делян Пеевски няма да бъде толкова остра спрямо доскорошния президент, тъй като това може да им донесе негативи и да повиши резултата на „Прогресивна България".