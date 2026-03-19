Синоптикът Иво Андреев: Почина учителят ми Минчо Празников

Минчо Празников СНИМКА: Архив

На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников. Това съобщи във фейсбук колегата му Иво Андреев. 

"Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Андреев. 

КАДЪР: Фейсбук/Иво Андреев
Минчо Досев Празников е български синоптик. Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Физика и метеорология".

Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частната фирма за метеорологични прогнози „ТВ-МЕТ".

Женен е за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.

През 2001 г. се явява на Парламентарните избори в Кърджали от листата на Гергьовден, но не събира достатъчно гласове. 

Публикувахте от Иво Андреев в Четвъртък, 19 март 2026 г.

Минчо Празников СНИМКА: Архив
