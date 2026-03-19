От 3 магазина в Стара Загора иззеха списъци за купен вот

В три търговски обекта в Стара Загора са намерени и иззети списъци с имена и парични суми. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам допълват, че на лицата в търговските обекти са съставени предупредителни протоколи, по трите случая са започнати проверки за изборни престъпления.

По време на днешната специализирана полицейска акция към момента са проверени 792-ма души и 548 автомобила. По Закона за МВР са задържани 11 души, като от тях няма задържани за изборни нарушения, съобщава БТА.

Униформените са съставили общо 167 акта за установяване на административни нарушения. По време на акцията са извършени 20 проверки на пунктове за черни и цветни метали, 31 на заложни къщи, 12 на автоморги автосервизи и депа, 23 на питейни и увеселителни заведения и 62 на търговски обекти. От началото на деня са регистрирани 14 престъпления, като са образувани четири досъдебни производства и пет бързи производства. Регистрираните престъпления са за кражба, продажба на тютюневи изделия без разрешение и установени дърва без документи за произход.

Припомняме, че в рамките на деня е постъпил един сигнал за нарушение на изборното законодателство на територията на Районно управление-Казанлък, за който е уведомена Районната прокуратура в Стара Загора. Операцията започна тази сутрин на територията на цялата област Стара Загора с участието на всички районни управления, включително в Раднево, Гълъбово, Чирпан и Казанлък. Тя е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата.