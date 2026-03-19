Новият зам.-областен на Пловдив Димитър Згуров иска отпуск като контрольор на Психодиспансера

Договорът му обаче ще бъде прекратен и ще се проведе конкурс за длъжността

Димитър Згуров, назначен в началото на миналата седмица за зам.-областен управител на Пловдив, е и контрольор в Центъра за психично здраве. Заради невъзможността да съвместява двете длъжности той е изпратил писмо в общината, която е собственик на здравното заведение, и иска "считано от 9 март т. г., за период от два месеца, т.е. до 9 май, му бъде позволено да преустанови временно изпълнението на задълженията си по договора с произтичащата от това последица да не му се начислява и изплаща възнаграждение".

В Закона за публичните предприятия такава възможност обаче няма, затова и зам.-кметът по здравеопазване Иван Стоянов предлага на Общинския съвет договорът на Згуров да бъде прекратен и за позицията на контрольор да бъде обявен конкурс.

Заплатите на контрольорите в общинските здравни заведения зависят от печалбата, но варират около 1000 евро.