Илияна Йотова към малките хора: Когато имаш голямо сърце, няма значение колко си висок

Ние всички сме еднакви. Когато имаш голямо сърце и когато имаш голяма мечта, няма значение колко си висок. Когато имаш широка душа и сърце, пълно с любов, няма рамка, която може да те загради и да те ограничи.

Това каза президентът Илияна Йотова на малките хора. Тя бе гост на тържеството за 30-ата годишнина от основаването на Националната организация „Малки български хора". Сдружението е основано през 1996 г. да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст и техните семейства пред държавните институции и други обществени органи и структури. Инж. Светослав Чернев слуша обръщението на президента Илияна Йотова. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

"Уважаеми инж. Чернев, малко е да изкажа възхищението си тази вечер от работата на вашата организация. Правите го с толкова много чувство, с толкова много вдъхновение и неуморно 24 часа. Аз съм сигурна, че вашият телефон е един от най-заетите в страната", обърна се Илияна Йотова към лидера на организацията на малките хора Светослав Чернев. Тя пожела следващите още няколко пъти по 30 години да има все повече приятели, да има чуваемост в обществотои, да има добри резултати и да има любов и разбирателство между всички.

"Преди 30 години четири човека с нисък ръст с подкрепата на КТ "Подкрепа" създават нашата национална организация. Година след година от четири стават 14. На тържеството на малките хора в хотел "Рамада" имаше гости от много европейски държави. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

От 14 стават 150. В момента с тази кауза се свързват над 150 човека с нисък ръст и техните семейства", припомни историята Светослав Чернев и благодари на президента на "Подкрепа" Димитър Манолов. Чернев припомни, че на една среща Манолов е казал: Когато малките хора не могат да стигнат вратите на дръжките на вратите на институциите, тогава идва подкрепа. Министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването Хасан Адемов и Михаил Околийски СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Сред гостите на тържеството бяха още председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева, както и министрите на образованието, социалната политика и здравеопазването проф. Сергей Игнатов, Хасан Адемов, Михаил Околийски. Министрите Сергей Игнатов и Михаил Околийски се поздравяват. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

На събитието присъстваха партньори на организацията от Испания, Италия, Франция, Англия, Финландия, Норвегия, Словакия, Сърбия и Румъния.