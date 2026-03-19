Два сигнала за нарушаване на изборните права са подадени във Враца

Два сигнала за нарушаване на изборните права на гражданите са подадени до момента в полицията във Враца, обяви пред журналисти директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР Враца ст. комисар Цветко Нинов, цитиран от БТА. По думите му единият сигнал е за купуване на гласове, отработен е и се е оказал недействителен. по втория сигнал работата продължава. Ст.комисар Нинов съобщи още, че вече са сформирани над 20 екипа от служители на дирекцията, които са в готовност да реагират на всеки един сигнал и нарушение по време на изборите и предизборната кампания.

По-рано днес по инициатива на областния управител Стефан Красимиров във Враца е проведена среща с кметовете на общини, на по-малки населени места и кметските наместници, с участието на ст.комисар Цветко Нинов и районния прокурор Камен Каменов. Обсъдена а е организацията на изборите и недопускането на нарушения. „Държавата твърдо и категорично застава зад законността на изборите и недопускане на нарушения, които изкривяват вота и отказват гражданите да участват в изборния процес“, коментира Красимиров. По думите му вече е решено, че бюлетините в края на изборния ден ще бъдат предавани във фоайето на Драматично-кукления театър във Враца.