ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Два сигнала за нарушаване на изборните права са подадени във Враца

Цветко Нинов

Два сигнала за нарушаване на изборните права на гражданите са подадени до момента в полицията във Враца, обяви пред журналисти директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР Враца ст. комисар Цветко Нинов, цитиран от БТА. По думите му единият сигнал е за купуване на гласове, отработен е и се е оказал недействителен. по втория сигнал работата продължава. Ст.комисар Нинов съобщи още, че вече са сформирани над 20 екипа от служители на дирекцията, които са в готовност да реагират на всеки един сигнал и нарушение по време на изборите и предизборната кампания. 

По-рано днес по инициатива на областния управител Стефан Красимиров във Враца е проведена среща с кметовете на общини, на по-малки населени места и кметските наместници, с участието на ст.комисар Цветко Нинов и районния прокурор Камен Каменов. Обсъдена а е организацията на изборите и недопускането на нарушения. „Държавата твърдо и категорично застава зад законността на изборите и недопускане на нарушения, които изкривяват вота и отказват гражданите да участват в изборния процес“, коментира Красимиров. По думите му вече е решено, че бюлетините в края на изборния ден ще бъдат предавани във фоайето на Драматично-кукления театър във Враца. 

Цветко Нинов

