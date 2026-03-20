13 депутати мълчат цял мандат, но искат пак в парламента (Графика)

Петър Петров рекордните 329 пъти хващал микрофона

13 депутати от 51-ото народно събрание останаха неми в пленарната зала повече от година. Това става ясно от справка, предоставена на “24 часа” по Закона за достъп до обществена информация за броя на изказванията от парламентарната трибуна до 5 декември. Към тези данни прибавяме и проверка в стенограмите от заседанията на Народното събрание след тази дата.

За тези 16 месеца депутатите са имали 180 заседания, в рамките на които имат общо 8014 изказвания.

Сред тези, които нито веднъж не са хващали микрофоните на трибуната в този мандат, има и новобранци, но и депутати ветерани. Най-много са от ГЕРБ, като сред мълчаливците са Валерия Славова, Георги Иванов Георгиев, Георги Станков, Даниела Дженева, Даниела Райчева, Любомир Христов, Пламен Тачев, Фиданка Кацарева и Юксел Ахмед. Десислава Танева също няма изказване, но по извинителна причина - беше в много дълъг болничен заради счупен крак, макар да ѝ се налагаше да идва няколко пъти с патерици.

Сред най-тихите са още Иван Клисурски, Танер Тюркоглу и Христинка Иванова от ИТН и Пламен Петков от МЕЧ. Макар много активно да говори в кулоарите пред журналисти, в този мандат на трибуната не се е качвал и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Важно е да се отбележи обаче, че много от депутатите, които все пак са се отбелязали с по някое излизане на трибуната, всъщност са го правили само за процедура - например да поискат почивка, или пък са им дали да прочетат доклад на комисия или декларация от името на групата им.

Бойко Борисов определено обича да говори публично, но рядко взема думата от трибуната и го прави само когато или много се ядоса, или темата е от изключителна важност. В това събрание лидерът на ГЕРБ има 2 изказвания, като и двата пъти е провокиран от Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ по време на скандали около избора на парламентарен председател. За първи път взема думата на 22 ноември, по време на петия опит. След това се качва на трибуната на 4 декември - два дни преди консенсусното име да се окаже Наталия Киселова. И двата пъти обяснява на ПП-ДБ, че е направил всички отстъпки, за да се разплете политическият възел.

Някои от народните избраници пък просто не са имали време да вземат думата. Едни от тях влязоха във втория ешелон на изпълнителната власт. А на други като Никола Джамбазов и Павлин Йотов (ГЕРБ), Емил Трифонов (ИТН) и Росен Иванов (МЕЧ) им се наложи да напуснат парламента след преразпределянето на мандатите от ЦИК заради решението на Конституционния съд за партия “Величие”.

Други 12 са се изказали един-единствен път. В списъка попадат и някои от доскорошните министри, заклели се първо като депутати след изборите миналата есен. Те обаче изкараха в парламента близо 2 месеца - първият звънец на 51-ото НС би на 11 ноември, а правителството бе избрано чак на 16 януари. И ако Даниел Митов и Силви Кирилов са взели думата веднъж, то Томислав Дончев не го е направил. Но пък Атанас Зафиров е бил много активен, преди да стане вицепремиер - тогавашният лидер на БСП е говорил 21 пъти. Като депутатка финансовата министърка Теменужка Петкова се е изказвала 19 пъти, а премиерът Росен Желязков - 4.

На трибуната само по веднъж са се качвали Валентин Милушев, Иван Червенков, бившият спортен министър Красен Кралев, Мартин Харизанов, депутатът с рекорд по преференции Стефан Апостолов, Стефан Маринов и Ябленка Трайкова от ГЕРБ. Също и Деян Дечев от БСП, Димитър Аврамов и Ертен Анисова от ДПС-НН, както и Павлин Петров от “Величие”. Истината е обаче, че всъщност те не са казали почти нищо - Дечев е бил на микрофона 5 секунди, Аврамов - 14 сек, Анисова - 9 секунди...

Десетима от мълчаливците отново са в листите с кандидати.

Най-речовити в този мандат пък са от “Възраждане”, като държат първите две места в класацията. Интересното е, че лидерът Костадин Костадинов, който е хващал микрофоните 257 пъти, е задминат от заместника си Петър Петров с 329 качвания на трибуната. Юристът от Монтана е активен по всяка тема и коментира всяка подробност в законите. След тях се нарежда Делян Добрев от ГЕРБ, който има досега 170 изказвания, реплики или дуплики. Четвърти е Цончо Ганев, който е говорил 206 пъти.

От партийните лидери след Костадинов най-често е говорил Божидар Божанов - 161 пъти. Колегата му Ивайло Мирчев - 38 пъти, а Асен Василев - 80. От шефовете на групи Тошко Йорданов не е пропускал да се изкаже със 170 участия.

Пресният шеф на лявата група, а преди председател на НС Наталия Киселова се е включила 12 пъти в дебати, като тук не се брои воденето на заседания.

