В хана “Хаджи Николи” показват Славейковата библия, която тежи над 30 кг

Да поиграеш покер с легендарния Марко Тотев в хана "Хаджи Николи", да се снимаш с най-голямата отпечатвана книга у нас - Славейковата библия, до която седи преводачът Петко Славейков, да послушаш как големият държавник Стефан Стамболов спори със свой опонент - всичко това е възможно на Самоводската чаршия в деня на Велико Търново.

Знакови личности от богатата история на старопрестолния град ще "се върнат" на празничния 22 март в интерактивния културно-исторически спектакъл "Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия", представен от ансамбъл "Българе".

Хаджи Николи, Петко Славейков, Стефан Стамболов, Филип Тотю, Бачо Киро, Колю Фичето, Константин Паница, Матей Миткалото, Емилиян Станев и ред други ще превърнат чаршията в жива сцена на историята. Танцьорите, професионални актьори и ентусиасти от дружество "Традиция" ще участват в различни етюди и ще предизвикат любопитство. Сценарист и режисьор е Христо Димитров, а събитието е по проект "Мета култура" по плана за възстановяване и устойчивост.

"Идеята е от 13 до 18 ч

да се случи едно мащабно интерактивно представление,

в което хора, които са родени във Велико Търново, живели в старата столица или по някакъв начин са свързани с града, да оживеят, за да могат посетителите да си припомнят за тях и за важни събития, свързани с българската история", разказа пред "24 часа" Христо Димитров. Програмата ще е на няколко локации.

Ансамбъл "Българе" ще танцува на площадчето на чаршията. Там през 10 минути ще се случват различни етюди, които ще се повтарят през 1 час.

Ще може да се види отменената екзекуция на Дайчо войвода, защото пашата много го харесал как танцува. Това било предсмъртното желание на войводата. Ще прозвучи прословутата реч на Цанко Дюстабанов пред съда, ще се случи и сватбата на Иванка Ботева, дъщерята на Христо Ботев. Ще бъде пресъздадено и обявяване на независимостта на България, реч на Стамболов, който е дошъл на посещение във Велико Търново, където се среща с негов опонент.

Самоводската чаршия изцяло ще се пренесе в епохата на Възраждането

и най-новата история на България с ваксаджия, фотограф с ретрокамера, офицери и кокони, разхождащи се между занаятчийските дюкяни. Пред хан "Хаджи Николи" посетителите ще могат да се снимат с исторически личности.

"За децата ще има грамоти, които ще са валидни само ако те съберат подписите на определен брой исторически личности. С тези грамоти те ще участват в томбола за билети за концерти на "Българе". Което означава, че децата ще ги търсят, ще се интересуват за тях и ще понаучат нещо. Насам-натам ще тичат вестникарчета и ще раздават "Търновски вестник". В газетата тези личности ще бъдат описани с кратки исторически справки. Там ще има и програма за събитията през целия следобед", повдига завесата на необичайния спектакъл режисьорът.

В хана освен знатния търговец Хаджи Николи ще бъдат седнали писателите Емилиян Станев и Петко Славейков.

"Интересна атракция ще бъде преведената от него библия. Уникалното фототипно издание, копие на Светото писание от 1871 г., е най-голямата книга, отпечатвана някога в България. Тя тежи над 30 кг и няколко души трябва да я носят", допълва Димитров.

По-смелите пък ще могат да играят покер с легендарния карък Марко Тотев, най-известния търновски покерджия.