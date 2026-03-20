Персонален НОИ от "24 часа": При определянето на пенсията влияние оказва не само осигурителният доход, но и стажът

От 25.09.2025 г. имам пенсия от 208,86 евро при натрупан осигурителен доход - 128 022 лева. Възможна ли е толкова малка пенсия при такъв осигурителен доход? Галина Петрова

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както и на останалите пенсии, свързани с трудова дейност, се определя съгласно установеното в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) при отчитането на няколко основни компонента – осигурителен стаж, осигурителен доход и средномесечен осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията.

Именно осигурителният стаж и осигурителният доход отразяват приноса на конкретното лице в осигурителната система – годините участие с вноски в държавното обществено осигуряване и дохода, върху който те са внасяни. Значителна тежест в пенсионната формула, по която се определя размерът на пенсията, има индивидуалният коефициент на лицето, а той зависи от осигурителния доход, върху който е било осигурявано.

Индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за определени периоди от трудовата му дейност, като се отнася към средномесечния осигурителен доход за страната за същите периоди. Съгласно действащите нормативни разпоредби индивидуалният коефициент се определя от осигурителния доход на лицето за времето от 1 януари 2000 г. (или от започването на трудовата дейност, ако е по-късно) до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца.

Следва да се има предвид, че при пенсии, отпуснати при прилагането на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато размерът на пенсията, дължим от Република България, е по-малък от минималния размер за съответния вид пенсия, той се приравнява към него единствено когато условията за придобиване на право на пенсия по КСО са изпълнени само с осигурителния стаж, придобит в България.