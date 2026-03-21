Персонален НОИ от "24 часа": Кой и как определя коя категория труд работим

Работила съм като психолог в дом за лица с психически разстройства, като социален работник, личен асистент, детегледачка в център за настаняване от семеен тип. Общо около 10 години. Този стаж коя категория труд е? Ратимира Кичукова

Органите на Националния осигурителен институт (НОИ) имат правомощия да извършват преценка на категорията труд, удостоверена от осигурителя или неговия правоприемник, за конкретен осигурителен стаж само и единствено в рамките на административното производство по отпускане на пенсия и определяне на нейния размер. Административното производство, каквото по своята същност е пенсионното производство, започва с подаване от лицето на заявление за пенсиониране в съответното териториално поделение (ТП) на НОИ, към което се прилагат всички оригинални документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

В случай че по представените към заявлението документи за осигурителен стаж няма достатъчно данни, въз основа на които да се определи категорията труд, то същата се изяснява по служебен път. При необходимост длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ прилага служебното начало за събиране на доказателства, като изисква представяне и на други документи, доказващи категорията на положения труд.

Такива могат да бъдат заповеди за възлагане за изпълнение на определени работи и дейности, длъжностна характеристика за задълженията и изискванията към съответния вид работа или професия, производствена характеристика, първична документация, доказваща плащания за реализиране на обем работа, изплащателни ведомости, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни назначителни листове, протоколи и други.