Персонален НОИ от "24 часа": Размерът на пенсията се изчислява пропорционално на осигурителния стаж в съответната държава - членка на ЕС

Става въпрос за жена – чужда гражданка, която до 1990 г. е работила в Чехия, след което в периода около 1990–2010 г. е работила и е осигурявана в България, а след това отново в Чехия. Каква е процедурата, за да може тя да подаде документи за пенсия в Чехия, като бъдат признати и годините осигурителен стаж, придобити в България? Какви документи трябва да изиска от НОИ (например удостоверение за осигурителен стаж и доход – образец U1 или друг), и къде се подават тези заявления? Искам да получа информация за: конкретните стъпки по двете процедури, какви заявления и образци се използват, дали е възможно подаване онлайн или чрез пълномощник? Борислав Митков

За лица с осигурителни периоди, придобити по българското и чешкото законодателство са приложими Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за прилагане на Регламент № 883/2004.

Съгласно разпоредбите на посочените регламенти правото на пенсия по законодателството на всяка една държава - членка на ЕС, в която е упражнявало трудова дейност лицето, се преценява при сумиране на осигурителните периоди, придобити във всяка една от тях. Размерът на пенсията се изчислява пропорционално на осигурителния стаж в съответната държава членка. Заявлението за пенсия, подадено в една държава членка, автоматично се счита за заявление за пенсия по законодателствата на всички държави, в които лицето е придобило осигурителни периоди, освен ако то изрично не поиска отлагане на отпускането на пенсия за старост от някоя от държавите.

Заявлението за пенсия се подава в компетентната институция на държавата, в която живее лицето, по реда, установен от законодателството на тази държава. Към заявлението се прилагат всички документи, с които лицето разполага и с които се удостоверява осигурителен стаж по законодателството на държавите членки, в които е работило. В конкретния случай, ако заявителят живее в Чешката република, заявление за чешка и/или българска пенсия следва да се подаде в компетентната чешка институция - Ceska sprava socialniho zabezpeceni. При подаване на заявлението се декларира наличието на български стаж, както и на стаж във всяка друга държава членка на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, ако е придобило такъв. Представят се и документи - във вашия случай за български стаж, а именно: трудова/осигурителна книжка или удостоверение обр. УП-3, заместващо данните в трудовата книжка. В случай че не са налични документи за стаж, се ползват данните от регистъра на осигурените лица, които обаче се отнасят само за периоди след 1.01.2000 г. За периоди преди тази дата, стажът и осигурителният доход се удостоверяват с изброените документи за стаж, а за осигурителния доход – с удостоверение обр. УП-2. В случай че за периодите преди 1.01.2000 г. работодателят е прекратил дейността си и няма правоприемник, удостоверение за стаж и доход може да се издаде от съответното териториално поделение на НОИ, което съхранява ведомостите, при условие че същите са били предадени в институцията.

Компетентната чешка институция изпраща чрез системата за електронен обмен на социално осигурителна информация в ЕС до НОИ съответните структурирани електронни документи ведно с прикачените към тях сканирани български документи за стаж и доход, както и структуриран електронен документ, удостоверяващ продължителността на чешкия стаж. След постъпването на документите и тяхната обработка НОИ изпраща на чешката институция документ за продължителността на българския стаж. И двете институции извършват преценка на правото на пенсия съобразно условията в прилаганото от тях законодателство.