Осъдиха лекарка от Асеновград за издаването на фалшиви ковид сертификати

Д-р Ангелина Згуровска категорично отказа да даде обяснения по случая, не се признава за виновна

Бившата пловдивска ресторантьорка Таня Гинева се яви в съда и разказа, че по думите на докторката парите падали като есенни листа

Д-р Ангелина Згуровска, работила в асеновградската болница по време на ковид пандемията, беше призната за виновна в издаването на фалшиви сертификати за поставени ваксини на хора, които всъщност не били имунизирани. Постановеното от Окръжния съд в Пловдив наказание е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца и глоба от 1000 евро.

Д-р Згуровска работела във ваксинационния кабинет и според прокуратурата в периода от 28 юни до 11 ноември 2021 г. тя генерирала в електронната система за имунизациите срещу ковид 27 сертификата на 24-има души (част от тях получили по повече от един документ), че са с поставена ваксина, без това да е така. Д-р Згуровска категорично отказа да даде обяснения по случая и обяви, че е невинна.

Делото протече с разпит на много свидетели, част от които признаха, че се сдобили с ценния по времето на пандемията документ, без да се имунизират.

"Не си сложих ваксина, но исках сертификат. Една позната ми каза, че може да помогне. Дадох й данните си и 250 лв. и след няколко дни ми го донесе на едно кафене. Не ми каза как го е уредила", разказа Иванка Атанасова пред Пловдивския окръжен съд. И от други хора бяха събрани данни за тарифа между 200 и 300 лв. на сертификат, но заради липсата на категорични доказателства обвинение за взимането на пари не беше повдигнато.

По нейно желание беше разпитана и бившата пловдивска ресторантьорка Таня Гинева, която се познавала с д-р Згуровска от казино. "Тя играеше там всяка вечер. Призна ми за фалшивите сертификати, каза ми, че парите падали като есенни листа при вятър", разказа пред съда Гинева.

Прокурорът по делото Борис Мендев поиска д-р Згуровска да бъде призната за виновна. "Доказано е, че само тя е имала достъп до ваксинационния кабинет и до електронния подпис, с който са генерирани сертификатите. Това неправомерно действие е извършено срещу системата на здравеопазването, която е част от критичната инфраструктура на страната", пледира той. Но отчете, че обществената опасност на извършеното вече не е актуална, а лекарката е с чисто съдебно минало и добри характеристични данни, и поиска наказание под минимума.

Адвокатът на лекарката Стефан Стоицов настоя, че клиентката му е невинна. Съдът обаче я призна виновна.

Произнесената присъда не е окончателна и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати в Пловдив.