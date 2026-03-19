Александър Везенков премина границата от 3500 точк...

Илияна Йотова: Благородство е думата, която най-добре описва проф. Герджиков

3744
Президентът Илияна Йотова поздравява проф. Огнян Герджиков за неговата 80-годишнина Снимка: Фейсбук профил на Илияна Йотова

Честита 80-годишнина на проф. Огнян Герджиков!

Благородство е думата, която за мен най-точно описва професора, написа във фейсбук президентът Илияна Йотова и публикува снимки от честването.

Той е от хората, които не изхабяват думите, говорят с любов, без агресия. Човек го слуша с голямо упование, без значение дали е в университетските аудитории, кабинетите на властта или пленарната зала на Народното събрание.

Проф. Герджиков ни учи, че за да имаме стабилна държава, трябва да се уважават институциите и да има диалог, не формален, а с разбиране на другия, с търсене на консенсуса и доброто решение, завършва Йотова.

