Цветелина Пенева: Хартията за машините не се тества преди гласуване и това може да създаде проблем

Цветелина Пенева КАДЪР: БНТ

Хартията за машините не се тества преди гласуване и това може да създаде проблем. Това заяви председателката на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветелина Пенева. Тя обясни, че при машинното гласуване се случва да излезе т. нар. "къса бюлетина", която обикновено не е добре отпечатана. В такъв случай се позволява на гласоподавателя да я замени като пусне нова.

"В изборното помещение, когато започне преброяването на бюлетините, което произвежда изборния резултат, могат да присъстват политически представителни, но никой няма право да влияе на действията на комисия", обясни Пенева и добави, че отговорността за коректното преброяване на гласовете е изцяло на членовете на секционната комисия. 

"Нашата организация наблюдава изборите от 2021 г. и често се забелязва присъствие на представители на различни партии на броенето на гласове", разказа тя. 

"Броенето на машинните гласове се случва по-лесно и допринася за това да има по-малки грешки", заяви Пенева и добави, че гласувайки на машина, човек може да е спокоен, че неговата бюлетина няма да бъде определена за недействителна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Избори

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)