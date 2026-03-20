Охранител набил седмокласник в училище в Севлиево

Шокиращ случай на агресия в СУ „Васил Левски“ в Севлиево. Ученици заснеха клип как охранител нанася удари на седмокласник в класната стая, съобщи Би Ти Ви.

Всичко се случва в сряда след седмия час. Тогава възниква конфликт между двама от седмокласниците за това кой да изчисти стаята. При спречкването се намесва охранител, който започва да удря единия седмокласник.

„Той вижда конфликта между учениците и в началото не се намесва. Когато те падат на земята, решава да го направи. За жалост, неадекватна намеса. След като ги разтървава, удря единия ученик няколко пъти, което за нас е недопустимо“, каза директорът на училището Тома Тонев.

Охранителната фирма, където той работи, е уведомена и е поискана смяна на охранителя. В правомощията на фирмата е те да решат какви действия да предприемат спрямо него.

„Разговаряхме първо с децата и искахме да разберем какво се е случило. Двете деца бяха силно притеснени от цялата ситуация. Класният ръководител е информирал техните родители, а след това свикахме родителска среща, за да изясним каква е цялата ситуация и защо се е стигнало до това“, обясни Теодора Конова, зам.-директор на училището.

И според нея намесата на охранителя по този начин не е била уместна и дори притеснителна.

„Не трябва възрастен да нанася каквито и да е физически действия върху дете“, допълни Конова.

Родителите на пострадалото дете обмислят да заведат претенции към охранителната фирма.

„Бях на работа и ми се обади класната на детето ми, за да ме информира, че се е случил инцидент. На по-късен етап след разговор с нея разбрах какво точно се е случило. Получих клип, на който се вижда как детето ми е бито от един от охранителите, което е абсолютно недопустимо“, разказа Ваня Николова, майка на битото дете.

„Възрастен човек да се отнася така с дете. Без значение на кого е, какво е, това е агресия. Това е малтретиране“, каза тя.

„Задължително ще решим какви мерки да вземем. Това не трябва да се повтаря в това училище никога. Това е голям шок за деца“, каза Николай Николов, баща на детето.

За случая са информирани Детска педагогическа стая, Агенцията за закрила на детето, Община Севлиево и Регионалното управление по образованието.

От охранителната фирма отказаха коментар.