Илияна Йотова поздрави мюсюлманската общност за празника Рамазан Байрам

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова поздравява българските мюсюлмани по случай празника Рамазан Байрам.

"В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си", посочва в приветствието си държавният глава.

Йотова изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си. "Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България", подчертава президентът.

