Проф. Христо Пимпирев за отиващия си парламент: Може би ги избираме нечитави

Имаше доста неща, които отиващото си Народно събрание свърши, но както е нормално за България, рейтингът на парламента е най-нисък. Може би нечитави ги избираме. Затова съм оптимист за следващото НС, защото има и стари, но и нови. Спортистите например се борят винаги да са първи. Пеле също беше министър, беше в парламента в Бразилия. Това каза пред Би Ти Ви проф. Христо Пимпирев.

Имаше доста цветисти изрази и не само вербални, но и директни удари между избраниците. Това също не е невиждано по света, добави професорът.

Писателят Александър Шпатов пък посочи, че свързва 51-ия парламент с израза "Единственият възможен бюджет". "После се оказа, че не е единственият възможен", добави той. Шпатов каза, че е тъжен, че заседанията на НС се водят в бившия партиен дом, а не в историческата сграда на парламента. Той посочи, че в старата сграда няма тунели, а в "тая отвратителна сграда с отвратителна история" има и така при протести могат да изведат депутатите.

Калин Вельов, който е бивш депутат ГЕРБ, добави, че още от прехода за политиката се говори като за мръсна игра. И напомни, че от него са минали над 30 години, но острият тон се запазва. Има изолиране на партийни групи, не се говори с опозицията, после нещата се обръщат, каза Вельов.

Посочи, че всяко следващо поколение иска една и съща промяна - по-добрият живот. Според Вельов обаче всеки има различна визия за дефиницията на понятието.

Аз съм оптимист. Очаквам да се случи промяна към по-добро и в законодателството, включи се Пимпирев. Очаквам който е виновен, дори на най-високо ниво, да си получи заслуженото. Напомни, че в България нямаме висш политик в затвора, за разлика от Румъния. Сред очакванията му били да има редовно избран нов главен прокурор от редовно ВСС. Очаквал мнозинство от над 160 депутата, за да може да се случи тази промяна.

Аз се радвам, че тази тема е на дневен ред и всички в България са наясно, че трябват действия, коментира Шпатов. Дълго време беше дъвка, която много малко хора дъвчеха. Вижда се, че не става с и.д., а изразът "компетентните органи" стана синоним на "некомпетентните органи", коментира писателят.

Шпатов обясни колко е сложно за хората да следят къде да гласуват, за кого гласуват и къде е видеонабюдението. Това било направено на различни сайтове и подсайтове, а според него трябвало да са на един опростен.

Калин Вельов заговори за липсата на диалог и комуникация между партиите. Още 2020 година не се чувало мнението на опозицията вътре и извън парламента. Хората, които са по площадите, имат представителство, което обикновено е в НС, каза той за протестите от ноември и декември. Вельов посочи, че в НС трябва да са хора с позиции, а юристите могат да работят извън парламента.

Появи се нова политическа сила, затова се увеличи процентът на хората, които искат да гласуват. Ако я нямаше, щяха да гласуват под 30%. Но сега има нов играч, така беше и при спасителя Симеон Сакскобурготски, после когато се появи Бойко Борисов. Но това не е лошо, посочи Пимпирев за излизането на Румен Радев на политическия терен.

Човек може да се ориентира за кого да гласува ако има лидерски дебат. Но няма да се случи дебат между Бойко Борисов, Румен Радев, Делян Пеевски и Асен Василев, посочи Шпатов. И обясни, че им е по-удобно да застанат пред камерата на фейсбук и да няма кой да ги контрира. Нека избирателите накажат тези, които не идват на дебат, призова той.

GenZ не гледат телевизия, но се информират в различните платформи. Много от тях искат да имаме нормална държава и да си останат тук. На тези избори ще гласуват повече от предишните, добави проф. Пимпирев по повод това, че младите са били двигател на протестите.

Хората, които излизат на трибуната, се опитват да кажат нещата много кратко - до 30 секунди, за да може това нещо да влезе в техния балон и новинарския поток. Дебатът трябва да е дълъг, скучен и никой да не иска да го гледа, защото само след обсъждане законите са добри, обясни гледната си точка Шпатов.

Той посочи и че се избират политици за 4 години. Проф. Пимпирев също застъпи подобна теза. Каза, че хората трябва да гласуват така, че да има стабилно правителство.