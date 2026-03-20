Боряна Димитрова: Около 3 млн. има шанс да отидат към урните

"Последният път, когато имахме над 3 млн. участници на изборите беше през април 2021 година. Това, което ни тревожи е, че има известен отлив на мобилизацията, която забелязахме през декември. Към момента оценките показват, че около 3 млн. има шанс да отидат към урните", това каза Боряна Димитрова от социологическата агенция "Алфа рисърч" в предаването "Денят започна" по БНТ.

Димитрова и Светлин Тачев от агенция "Мяра" коментираха прогнозите на старта на предизборната кампания.

"Малко или много ние се връщаме към ситуацията от 2020 година. Сега колко голям ще е импулсът, ще видим, но за мен тази кампания ще е по-различна, отколкото през последните няколко години", заяви Тачев.

Според Димитрова по-широките медийни кампании се очаква да повлияят повече на избирателите.

"В много страни в Европа, които също имат пропорционални избирателни системи, има практиката още преди изборите да се заявява кой с кого. Има риск да има отлив на избирателите, ако това се заяви преди изборите. Но гаранция ще има отлив от избирателите, ако това се заяви след тях", каза Димитрова.

"Не може да обезценим международните събития. България е далеч от събитията, но цените на горивата и стоките влияят на хората. Българският избирател е разумен и знае, че няма как български политици да повлияят на този процес, но е важно какви политики ще има в енергийната област, какво изобщо ще говорят", обясни тя.

По думите на Тачев усещането за честността на изборите винаги е стояло на дневен ред.

"Възможно е все пак доверието на българските граждани да се завърне. Последните 1-2 години имаше доста фрапантни ситуации, при които изключително много беше нарушено доверието към честността на изборите. Идеята в момента е да се възстанови къщата отвътре", заяви той.

Той каза, че серията от предсрочни избори от 2021 г. дава възможност на българите да се учат доста по-бързо, отколкото при една спокойна ситуация, когато изборите са през по-голям период от време.

Според него служебното правителство трябва да направи всичко възможно да покаже на избирателите, че изборите ще са честни.

"Вторият голям фактор е дейността на секционните комисии, защото видяхме през последните години хора, които или се сговарят вътре, или не могат правилно да попълнят правилно протоколите", коментира Димитрова.

По думите й колкото повече избирателна активност има, толкова повече намалява тежестта на избирателните злоупотреби.

Светлин Тачев заяви, че избирателната активност е много важна и с нея може да се ограничи купения вот.

"Струва ми се, че се върви около нещо, което да обединява политическите сили в тази кампания. Струва ми се, че това може да е съдебната реформа", каза той.