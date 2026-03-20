Делян Пеевски: Честит Рамазан Байрам!

Лидерът на ДПС Делян Пеевски честити Рамазан Байрам на мюсюлманите. Ето какво пише в съобщение, разпространено от пресцентъра на партията:

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват.

Нека този празник донесе във всеки дом и на всяко семейство здраве, мир, благоденствие и топлина.

Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората!

Честит Рамазан Байрам!