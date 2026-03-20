Хиляди мюсюлмани в Кърджалийско празнуват Рамазан Байрам

Хиляди мюсюлмани изпълниха джамиите в Кърджалийска област тази сутрин, за да се участват в тържествената молитва, с която се дава началото на Рамазан Байрам – един от най-големите празници в исляма, който бележи края на едномесечния пост. Още в ранните часове на деня вярващите се около храмовете, които се оказаха тесни да поберат всички. Много вярващи се молиха в дворовете и около джамиите.

След молитвата вярващите се поздравяваха с „Байрам мубарек олсун" и се отправиха към домовете си, където по традиция се събират с близки и роднини. По традиция по-младите посещават по-възрастните, целуват им ръка и искат прошка и благословия. През целия ден домовете в региона остават отворени за гости. Трапезите са богати и включват традиционни ястия и сладкиши, като задължително присъства баклавата – символ на празника.