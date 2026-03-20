Бойко Борисов поздрави мюсюлманите за Рамазан Байрам

2436
Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи във фейсбук профила си поздравление за мюсюлманите по повод празника Рамазан Байрам. 

Ето какво написа той: 

Честит Рамазан Байрам на приятелите мюсюлмани! Бъдете живи и здрави. Вярвам, че и занапред християните и мюсюлманите в България ще живеят заедно и ще споделят празниците си!

Бойко Борисов.

Честит Рамазан Байрам на приятелите мюсюлмани! Бъдете живи и здрави. Вярвам, че и занапред християните и мюсюлманите в България ще живеят заедно и ще споделят празниците си!

Публикувахте от Бойко Борисов в Четвъртък, 19 март 2026 г.

