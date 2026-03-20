Заловиха джебчия, задигнал портфейл с 1500 евро от 83-годишен великотърновец

Полицаите във Велико Търново разкриха кражба на портфейл с пари. Сигнал за случая е получен на 16 март. По данни на тъжителя, същия ден 83-годишен мъж от В. Търново е установил липсата на портфейл, с намиращи се в него 1500 евро от джоб на якето си.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на кражбата е 25-годишен от Видин, известен на полицията, съобщиха от ОДМВР. Джебчията е установен, предал е портфейла с парите. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.