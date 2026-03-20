Майката на Николай Златков ще сложи паметна плоча край "Петрохан"

Тази седмица възнамерявам да отида до прохода Петрохан с камион и с кран и да поставя паметна плоча на сина ми и на останалите загинали. Това заяви Ралица Асенова - майката на Николай Златков.

"Тъй като проходът е блокиран и няма достъп дори до чешмата, моля да не бъда спирана, когато отида, за да поставя плочата. Смятам, че това се дължи на мен и на всички близки, след като не ни беше дадена възможност да скърбим нормално. Нека поне да можем да почетем паметта им. Ако не бъда допусната, заявявам, че ще поставя паметната плоча пред самата патрулка в района. И ще чакам стопяването на снега и махането на полицейския автомобил, за да поставя плочата до чешмата", посочи тя.

Асенова разкри детайли от експертизите и факти от делото за шесторното убийство в случая "Петрохан-Околчица". В съобщение тя акцентира върху това как и при какви условия са съхранявани телата на загиналите и в какво състояние са - информация, която се съдържат в кореспонденция със съдебен лекар във Враца.

"Документът беше изпратен до майката на Ивайло Калушев. Той е получен при разследващия орган от съдебния лекар, извършил аутопсиите на нашите близки, загиналите при Околчица. Посочва се, че условията не позволяват съхранение на телата за повече от 10 дни, защото агрегатите не работят добре и температурата достига до 7 градуса. При тези условия телата трябва да бъдат взети от там", заяви Асенова пред NOVA.

Тя подчерта, че телата на жертвите са престояли в "Съдебна медицина" повече от месец. "Категорично не са били там 10 дни. Вчера бяха взети - поне за едно знам със сигурност. Знаем кога са били намерени на Околчица и колко време са престояли там. Най-вероятно не са били през цялото време при тези условия. Аз лично тълкувам това и като натиск към нас да си ги вземем, защото имаме постановление за това. Но ние отказвахме, тъй като настоявахме за повторна експертиза", заяви почерненият родител. И допълни, че само един лекар е правил медицинските експертизи.

Асенова очерта и основните несъответствия и противоречия, които според нея се съдържат в заключенията на експертите. „В главата на сина ми са открити два проектила. В съдебномедицинската експертиза изобщо не става ясно дали това означава две огнестрелни рани, или един куршум, който се е разпаднал на два фрагмента", обясни тя.

И беше категорична, че само заради това ѝ се дължи разяснение и ако не е удовлетворена, настоява да ѝ бъде дадено правото да поиска повторна експертиза.

"В експертизата е записано, че има охлузвания по подбедриците. Аз ги видях и дори съм ги снимала. Това не са просто охлузвания, а сериозни рани. Едната е много голяма и без кожа. Изглежда сякаш е имало нагряване върху този участък от крака на сина ми. Не искам да спекулирам дали е имало насилие или неправилно съхранение, а искам отговори", изтъкна Асенова.

На въпрос питала ли е дали жертвите на Околчица са били държани в плен без храна и вода в периода от 1 до 6 февруари, Асенова заяви: "Не съм попитала. Просто го коментирам, защото всички знаем за търсените семенни течности. Но има един шокиращ факт - в нито една аутопсия няма данни за съдържанието на стомасите на тримата от Околчица. Особено на фона на това, че при предходни брифинги ни убеждаваха за „празните стомаси" на хората от Петрохан - като едва ли не доказателство, че са планирали самоубийство. Къде е логиката да не се изследва тогава съдържанието на стомасите на хората от Околчица?".

По думите на Асенова в смъртния акт на Ивайло Калушев датата на смъртта му е посочена като 7 февруари. "Толкова са много абсурдите и несъответствията. В експертизите пише приблизително 5-6 февруари, а в смъртния акт - 7 февруари. Това го научих вчера от майката", подчерта тя.

"Не искам да спекулирам. Аз излизам често в ефир, за да задавам въпроси, но не получавам отговори. Би трябвало разследващите да ги дават. Подадохме искане в прокуратурата за повторна съдебномедицинска експертиза, подписано от близките на загиналите. Засега нямаме отговор. Телата вече бяха взети. Аз лично се свързах с няколко патолози с молба да дойдат и да извършат оглед, да застанат с името си зад това, което ще установят. Нито един не се съгласи, въпреки че проявиха разбиране", заяви Асенова.

Тя беше категорична, че нито един от близките или приятелите на загиналите не вярва в настоящата версия за случилото се. "Това е абсолютен фарс", изтъкна тя.

Асенова заяви, че няма връзка с Деян Илиев - човекът, който откри телата в хижа "Петрохан". "Нямам контакт с него. Вярвам и се надявам, че е успял да се измъкне и е добре", изрази надежда тя.

Почернената майка изтъкна и друго несъответствие в експертизата - Ивайло Калушев е десничар, а описанието на нараняването не съответства логично на това. Освен това, откритият фенобарбитал в тялото му не е изследван количествено. "За мен това е абсурд. Малки дози се използват дори при алергии. Изследвано ли е количеството всъщност?", попита тя.