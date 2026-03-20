20 месеца затвор за рецидивист, обрал две къщи в Кюстендил

20 месеца ще лежи в затвора рецидивист, обрал къща в Кюстендил. Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 8 месеца, по отношение на В. Е., на 38 години, осъждан, от гр. Кюстендил, който се призна за виновен в кражба на вещи от гараж и от къща в гр. Кюстендил. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, обвиняемият е многократно осъждан.

Съдът, под председателството на съдия Чавдар Тодоров одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

В. Е. се признава за виновен, че на 27.06.2025 г., от гараж в дворно място към къща на ул. „Йосиф Ковачев" е отнел детска играчка / радио- управляем джип / и комплект детски дрехи за бебе, на обща стойност 98, 30 лв. Подсъдимият се признава за виновен и за това, че на 26.10.2025 г., от втори етаж на къща на ул. „8-ми март" е отнел телевизор, часовник, прахосмукачка, тенджери, на обща стойност 260, 15 лв. Двете деяния са извършени с условията на опасен рецидив. Нанесените щети от престъплението са възстановени.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Подсъдимият ще изтърпи наказанието „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 8 месеца, при първоначален режим –„строг". Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.