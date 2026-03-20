Вълна от съпричастност за 7-годишния Ники от Велико Търново, който се бори с левкемия

7-годишният Никола Яламов от Велико Търново се бори с левкемия и в момента се лекува във Виена, Австрия.

Детето преминава през лечение с цел постигане на дълбока ремисия, след което предстои трансплантация на костен мозък. Бащата е единственият възможен донор и вече преминава необходимите изследвания за съвместимост. Успешното провеждане на трансплантацията е ключовият шанс за възстановяване, като паралелно с това семейството се нуждае от подкрепа за покриване на съпътстващите разходи по време на престоя в чужбина.

Организирани са благотворителни кампании в подкрепа на Никола, като събраните средства са предназначени за покриване на съпътстващите разходи, включително медикаменти, изследвания, настаняване, битови разходи и пътувания, тъй като лечението се поема от здравната система в Австрия.

В продължение на две години и половина родителите са се справяли самостоятелно с лечението на детето в България, без да търсят финансова помощ. Поради усложняване на ситуацията и необходимостта от лечение в чужбина, съпътстващите разходи значително нарастват и към момента семейството има нужда от подкрепа.

Никола се лекува във Виена, в детската болница St. Anna Kinderspital.

Към 19 март вече е потвърдено, че австрийската здравна система поема разходите за лечението, включително със задна дата от пристигането на детето, както и предстоящата трансплантация на костен мозък.

Въпреки това остават значителни разходи, свързани с продължителния престой в чужбина, който може да продължи година или повече, както и с допълнителни терапии, медикаменти и изследвания. Необходимата сума е трудно предвидима, затова не може да бъде посочена точна стойност.

Семейството вече е събрало около 45 000 евро чрез дарения, които ще покрият нуждите за следващите месеци. При спешна необходимост от допълнителни средства ще бъде публикувана информация в официалната страница на кампанията.

Във Велико Търново и в различни градове се организират инициативи като благотворителни базари, спортни събития и други кампании, реализирани по доброволна инициатива. Дарителските кутии остават активни, а средствата ще се използват за покриване на текущите разходи. Ще бъде осигурена публична отчетност за тяхното разходване, като актуална информация може да се следи в страницата на кампанията.

„Искаме от сърце да благодарим на всички хора в България и по света, които се обединиха около каузата за нашето дете. Вашата подкрепа ни дава сила и сигурност в тези трудни месеци, докато продължаваме битката", казват родителите на Коки.

Дарения могат да се направят по следните начини, като в основание се посочва "ДАРЕНИЕ":

IBAN: BG68STSA93000018082867

Титуляр: Nikolay Nikolov Yalamov / Николай Николов Яламов

Revolut: @nikolajb70

Дарения могат да се правят и чрез дарителски кутии в различни търговски обекти, както и по време на инициативи в подкрепа на Никола и семейството му.

Допълнителна, официална информация се публикува във Facebook страницата „Подай ръка - СПАСИ живота на Никола".