ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението в Пловдив заради мотошествие н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22507324 www.24chasa.bg

Масови проверки за продажба на алкохол, тютюн и вейпове на непълнолетни в Търново

Дима Максимова

[email protected]

816

Солени глоби очакват нарушителите

Цивилни полицаи във Велико Търново започнаха масови и внезапни проверки в търговски обекти край училищата. Акцията е във връзка с получени в последните седмици множество сигнали от притеснени родители, че в магазините в областния град, предимно около учебни заведения, без проблем се продават алкохол, насипен тютюн и вейпове на непълнолетни лица. Това съобщи  ОДМВР – В. Търново.

При констатирани нарушения незабавно ще се уведомява Комисията за защита на потребителите и нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Според законоустановените санкции, глобите възлизат на трицифрени числа.

В областния град вече има установен такъв търговски обект, който нарушава правилата и предстои да понесе необходимата отговорност за това.

Проверките ще се извършват в неопределен срок, по всяко време и без предупреждения.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)