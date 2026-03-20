Масови проверки за продажба на алкохол, тютюн и вейпове на непълнолетни в Търново

Солени глоби очакват нарушителите

Цивилни полицаи във Велико Търново започнаха масови и внезапни проверки в търговски обекти край училищата. Акцията е във връзка с получени в последните седмици множество сигнали от притеснени родители, че в магазините в областния град, предимно около учебни заведения, без проблем се продават алкохол, насипен тютюн и вейпове на непълнолетни лица. Това съобщи ОДМВР – В. Търново.

При констатирани нарушения незабавно ще се уведомява Комисията за защита на потребителите и нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Според законоустановените санкции, глобите възлизат на трицифрени числа.

В областния град вече има установен такъв търговски обект, който нарушава правилата и предстои да понесе необходимата отговорност за това.

Проверките ще се извършват в неопределен срок, по всяко време и без предупреждения.