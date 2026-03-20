Нелегален дом за възрастни хора, маскиран като стаи за гости, разкриха край Варна

Нелегален дом за възрастни хора край Варна разкриха вчера в ранния следобед служители на Икономическа полиция, съвместно с Агенция за качеството на социалните услуги.

При проверка на обект – стаи за гости в местност Ален Мак е установено, че в помещението се осъществява дейност по настаняване и грижа за възрастни хора, без необходимите за тази дейност документи и статут.

Случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

През лятото на 2025 година проверки на властите разкриха къщи, в които възрастни хора живееха в ужасяващи условия - връзвани, бити, недохранени, упоявани и изолирани. Такива домове имаше в село Ягода, Говедарци и Варна.