ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как синоптикът Минчо Празников подари чадър на бащ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22507473 www.24chasa.bg

Нелегален дом за възрастни хора, маскиран като стаи за гости, разкриха край Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

2932
Снимка: Pixabay

Нелегален дом за възрастни хора край Варна разкриха вчера в ранния следобед служители на Икономическа полиция, съвместно с Агенция за качеството на социалните услуги.

При проверка на обект – стаи за гости в местност Ален Мак е установено, че в помещението се осъществява дейност по настаняване и грижа за възрастни хора, без необходимите за тази дейност документи и статут.

Случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

През лятото на 2025 година проверки на властите разкриха къщи, в които възрастни хора живееха в ужасяващи условия - връзвани, бити, недохранени, упоявани и изолирани. Такива домове имаше в село Ягода, Говедарци и Варна. 

Снимка: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)