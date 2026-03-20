Омбудсманът е получил 5 повече жалби от цените на тока в сравнение с протестната 2013 г.

С подготвяните законопроекти за енергийната бедност има опасност 75% от пенсионерите да се изключат от категорията "уязвим клиент", предупреди Велислава Делчева

При какъв процент от хората реално е скочило потреблението? Разлики в температурите и преди е имало. Ако температурните разлики са били толкова необикновени декември към януари, защо при много хора няма промяна в сметките?, попита дружествата министър Щонова

НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро, каза министър Трайчо Трайков за забраната да променя структурата на дружества на БЕХ

Заради цените на електроенергията до омбудсмана Велислава Делчева са подадени близо 1000 сигнала от цялата страна, като 800 от тях завишени сметки. Над 9000 човека от 14 места са изпратили подписки, отчете тя на специална дискусия, организирана от институцията на обществения защитник.

В разговора участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители", Федерацията на потребителите в България.

В жалбите до Делчева се посочва необяснимо увеличение на потреблението на ток, хората твърдят, че потребяват обичайното, че използват едни и същи електроуреди, някои дори имат слънчеви панели.

"В историята на регулатора никога не е регистриран такъв брой жалби за 2 месеца - те са 5 пъти повече от 2013 г. , когато масовото недоволство от сметките прерасна в протести", подчерта омбудсманът.

Един пенсионер се оплакал от сметка за 260 евро, при пенсия с около 300 евро. Имало оплаквания, че липсва и възможност за разсрочено плащане на задълженията.

Следи се и темата за енергийната бедност, Делчева е изпратила и становище по подготвян законопроект - има опасения, че ще се ограничи кръга лица, които могат да се възползват от него. Тя предупреди, че с допълнителното условие за доходите около 75% от пенсионерите може да се изключат от категорията "уязвим клиент", независимо, че те са зависими от електроенергия в своето ежедневие. Омбудсманът цитира и проучване, според което почти 21% от хората не са били в състояние да поддържат дома си топъл без да получават помощ.

Делчева подготвя и становище за формулата за изчисление на сградната инсталация.

Тя поиска обобщение на резултатите от проверките за сигналите, обхвата им, основни констатации.

Националният защитник отбеляза, че има сигнали, че при подаването на жалби през сайта на КЕВР се иска квалифициран електронен подпис, а много хора не притежават такъв и го приемат като ограничаване на техните права - принудени са да правят допълнителни разходи.

Сигнали за високи сметки все още идват, макар институциите да са дали обяснения за по-високите сметки, отбеляза Делчева. Тази сутрин са дошли още 6.

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова подчерта, че се работи по проблема. "КЗП извърши масирани проверки и резултатите ще повдигнат много въпроси, ще е интересно да чуем и регулаторите. Притеснително е, че оплакванията са в такива големи количества и продължават. Затова се обръщам към енергийните дружества - няма как да оставим така нещата. През изминалите седмици чуваме от вас, че проблем няма, но хиляди граждани подават жалби в един и същи момент сигнализира, че проблем има", настоя министърката.

"Чухме, че от 7-8 хил. подадени жалби няма нито една уважена от вас, направени са проверки и това е за 60% от разглежданите жалби. Статистически няма смисъл да се разглеждат останалите 40 % - и там сигурно няма да намерите жалба която да уважите. Този ресурс може да се използва за по-задълбочени анализи", смята тя. Щонова попита имало ли е друг период във времето, в който да е имало толкова жалби и двойно да е скачало потреблението. "При какъв процент реално е скочило потреблението? Разлики в температурите и преди е имало. Ако температурните разлики са били толкова необкновени декември към януари, защо при много хора няма промяна в сметките?, попита тя. И каза, че с петима свои приятели не е установена никаква промяна

"Чуваме обяснение за неефективни климатици, влажност на въздуха, че понижаването на напрежение не влияе, това е хубаво да се знае, но как обясняваме двойни сметки в къщи, в които никой не живее има един хладилник и СОТ?

Това са анализите, които настояваме дружествата да направят", каза министърката. И поиска освен индивидуалните си сметки клиентите да могат да видят и графики, сравняващи потреблението им през времето - например миналата година, за да може да си обясни вариациите в сметките. Казвате, че го има, но явно за мен не е видимо, вметна Щонова.

Енергийният министър Трайчо Трайков бе категоричен, че нито един клиент не трябва да плати и стотинка повече от това което е потребил.

"Не казвам, че всичко се решава с магическа пръчка, но в системата балансите не винаги са прости и се натрупват от на вид несвързани фактори. Пресен пример е решението на НС, което с лека ръка и приятно звучащи мотиви зачеркнаха възможността България да получи стотици милиони евро, които директно отиват в инвестиции, водещи до по-добро състояние на българската енергетика и повече ефективност на веригата", заяви той. Ден по-рано, в последния си работен ден 51-ото НС забрани на служебния министър на енергетиката да преструктурира БЕК, което обаче е включено и в плана за възстановяване.

"Всеки от случите трябва да е анализиран и разкостен до край. Понякога чувам бланкетни оплаквания, но искам да видя конкретните сметки и да ги проверим едно по едно. Не е тайна че поркай оправдани притеснения има и много... Чух и че 40% от сигналите за завишени сметки са с по-ниски сметки, това ми говори за не съвсем добросъвестно отношение, добави още министърът.

