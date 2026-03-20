Откриха мъртви птици по крайбрежието на нос Шабла

Арестуваха мъж, опитал да открадне над 1 млн. долара в криптовалути от познат, когото убил

Димитър Мартинов

Полиция СНИМКА: 24 часа

Мъж, опитал да открадне 1 милион долара от криптовалути, бе задържан за убийството на свой познат. Престъплението е станало миналата седмица - на 11 март, в село Богдания, община Елин Пелин. 

Убитият е на 55 г. и е бил открит окървавен в дома си от съпругата си. След упорито разследване на МВР и Окръжна прокуратура - София се е стигнало до задържането на извършителя - мъж на 49 години. 

Оказало се е, че след спор между него и убития той се е ядосал и погубил своя познат. Опитал и да открадне 1 милион долара в криптовалути, но сумата е блокирана. Мъжът е задържан при акция снощи.

Повече подробности се очакват на по-късен етап. 

