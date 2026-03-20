Окръжен съд – Монтана остави в ареста подсъдим за грабеж в Италия

На 18 март 2026 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 57-годишния С. В. Я.,подсъдим за грабеж, представляващ опасен рецидив.

Най-тежката мярка за неотклонение е взета на 19 ноември 2025 година в открито съдебно заседание по делото, което многократно е отлагано поради системно неявяване на подсъдимия или на неговия защитник. Разпоредителното заседание, насрочено за 26 март 2024 г., беше проведено на 18 март 2026 г. след задържането на подсъдимия и осигуряване на неговото присъствие в съдебна зала.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по обвинителен акт на Софийска градска прокуратура срещу С. В. Я. от гр. Лом, според който на 17 юни 2007 година в околностите на гр. Капуа, Република Италия, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с други неустановени лица, отнел от владението на А. П. Г. и Е. К. Г. движими вещи – пари и накити за над 20 000 лв., без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване.

В хода на разпоредителното заседание съдът конституира пострадалите – А. П. Г. и Е. К. Г., като граждански ищци и частни обвинители по делото и прие за съвместно разглеждане предявените от тях граждански искове.

Пред съда защитата на подсъдимия заяви, че има основания за прекратяване на производството и поиска да се изиска справка от Република Италия дали С. В. Я. е съден за същото престъпление и дали е изтърпял съответното наказание в Република Италия. Беше поискано изменение на взета мярка за неотклонение в по-лека поради влошеното му здравословно състояние, за което беше представена епикриза от болнично заведение. Защитата поиска да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза на подсъдимия, която да даде отговор какво е здравословното му състояние и дали то позволява престой в следствения арест.

След като изслуша и обсъди становищата на страните състав на Окръжен съд – Монтана отхвърли исканията на защитата като неоснователни и потвърди взетата най-тежка мярка за неотклонение на подсъдимия С. В. Я.

Приемайки, че са налице законовите основания за разглеждане на делото по общия ред съдът насрочи заседание за 10 юни 2026 г.