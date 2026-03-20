23 случая на африканска чума по свинете има в Добричко от началото на 2026 г.

„От началото на годината до сега има 23 положителни проби за „Африканска чума по свинете" при диви прасета. В съседните на България страни има различни заболявания и в тази връзка е важно да се спазват мерките за биосигурност", заяви д-р Илиан Славов, ветеринарен лекар в Областната дирекция по безопасност на храните на заседание на Областната епизоотична комисия в Добрич за актуалната обстановка и за набелязване на мерки, които максимално да доведат до ограничение и недопускане на разпространение на заразни болести сред животните.

Областният управител Асен Атанасов обърна внимание на общините да провеждат ежемесечни заседания на епизоотичните комисии и да изпращат информация за състоянието по места. Той се ангажира да подпомогне при необходимост служителите от Областна дирекция по безопасност на храните за провеждане на информационна кампания, за да се избегне разпространение на заразно заболяване.

В момента се извършват ежегодни ваксинации на различните животни в областта, според календара, каза още д-р Славов. Извършва се засилено наблюдение и проверки на превозните средства, превозващи животни. Проверяват се кланиците на територията на областта, както и нерегламентираните пазари.

„Целта на всички мерки и действия, които предприемаме е да запазим икономическите субекти – големите животновъдни обекти в областта", заяви А. Атанасов.