Променят движението в Пловдив заради мотошествие на Първа пролет

Мотошествие Снимка: Архив

Временна организация на движението се въвежда в Пловдив заради традиционното мотошествие за Първа пролет. От областната дирекция на МВР са предвидени полицейски патрули, които да подпомагат движението и да се грижат за сигурността на пътя при тазгодишното откриване на 22 март от пловдивското мотобратство „Вагабондс".

В 12 ч. в неделя участниците в инициативата под наслов „Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!" ще потеглят заедно от сборен пункт на ул. „Дилянка" към Бачковския манастир. В тази връзка по маршрута на придвижване е възможно да се наложи поетапно спиране на други моторни превозни средства.

Временните ограничения в Пловдив ще са по бул."България", бул."Цар Борис ІІІ Обединител", ул. "Найчо Цанов" и Асеновградско шосе. През деня се очакват и затруднения по направлението Пловдив – Асеновград – Бачково и в района на Бачковски манастир.

От полицията апелират водачите да се съобразяват със създадената временна организация и указанията на служителите на реда.

