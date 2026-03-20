ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските лидери призоваха за мерки срещу поскъ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22507685 www.24chasa.bg

Обвиниха 46-годишен измамник, измъкнал 24 000 лв. от жена за ремонт на покрив

Дима Максимова

[email protected]

3240

46-годишен криминално проявен и осъждан от Горна Оряховица е обвинен в измама,  съобщи полицията.  В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през април 2024 г. в железничарския град той  въвел в заблуждение местна жителка, че има стротиелна бригада и ще ремонтира покрива на къщата й.  Скоростно влезли в имота и го разпокрили. За да изпълнят работата мнимият майстор на два пъти взел от жената 24 000 лв. После бригадата се изпарила и оставила къщата без покривно покритие. Измамникът е установен, разпитани са и работниците, които е наел за символична надница.

 Вчера е привлечен в качеството на обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение «подписка».

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

