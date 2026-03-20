Обвиниха 46-годишен измамник, измъкнал 24 000 лв. от жена за ремонт на покрив

46-годишен криминално проявен и осъждан от Горна Оряховица е обвинен в измама, съобщи полицията. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през април 2024 г. в железничарския град той въвел в заблуждение местна жителка, че има стротиелна бригада и ще ремонтира покрива на къщата й. Скоростно влезли в имота и го разпокрили. За да изпълнят работата мнимият майстор на два пъти взел от жената 24 000 лв. После бригадата се изпарила и оставила къщата без покривно покритие. Измамникът е установен, разпитани са и работниците, които е наел за символична надница.

Вчера е привлечен в качеството на обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение «подписка».