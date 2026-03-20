Полицейска акция разкри десетки нарушения в област Разград

Специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на битовата престъпност, бе проведена на територията на област Разград. В рамките ѝ са разкрити редица нарушения, свързани с незаконна сеч и други престъпления, съобщават от полицията.

Извършени са проверки на няколко адреса на територията на Кубрат. При два от тях са открити немаркирани дърва за огрев от видовете „топола", „бряст" и „черница", без необходимата контролна горска марка.

Също така, в имот в разградското село Дянково са установени дърва от вида „акация", също без изискуемата маркировка. В друг случай, в землището на село Дряновец, органите на реда са заловили на място двама извършители – 65-годишен мъж и 43-годишна жена, които са извършвали незаконна сеч. От тях е иззета дървесина от акация.

По всички установени случаи са започнати проверки за извършени престъпления.

В рамките на операцията е задържан и 37-годишен мъж от село Савин за опит за незаконно проникване в чуждо жилище, като по случая също се води разследване.

Акцията е проведена съвместно с екипи на Жандармерията, като на изградените контролно-пропускателни пунктове са проверени близо 294 моторни превозни средства и над 350 лица. В резултат на извършените проверки са съставени общо 92 акта и фиша.

Освен това органите на реда са инспектирали 7 заложни къщи, 5 автоморги, 28 търговски обекта и 13 места, известни като сборища на криминално проявени лица. Проведени са и профилактични разговори с 13 души от активния криминален контингент.