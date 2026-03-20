Санкционираха шофьор на камион, предизвикал катастрофа и отказал тест за алкохол

Камелия Александрова

[email protected]

3500
Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

На 19-ти март 2026 г. около 13,07 ч. на ул. "Покрайна" в селото 51-годишен водач от град Ловеч при управление на влекач „ДАФ" с прикачено полуремарке, собственост на плевенска фирма, движейки се на заден ход, блъска с полуремаркето метален портал на бетонов склад, при което му причинява материални щети.

Пристигналият на място екип на пътен контрол на РУ Лом поискал от водача да направи проба за употреба на алкохол с техническо средство, но той отказал. На нарушителя е издаден талон за медицинско изследване, който той също не приел. На местопроизшествието е извикана дежурна оперативна група на РУ Лом, която извършила оглед.

На шофьора е съставен акт по ЗДвП и издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка. По случая е образувано бързо производство.

