6-годишно дете падна от скала край село Долно Осеново

6-годишно дете пострада сериозно при падане от скала край симитлийското село Долно Осеново. Тежкият инцидент е станал в четвъртък следобед. Две деца са играли на пътека край селото, когато едното е решило да се качи на скала, загубило равновесие и паднало.

На място е пристигнал екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ-Благоевград. Момчето е прието с тежка травма на главата, контузия на мозъка и счупен втори шиен прешлен. Лекарите са го интубирали и стабилизирали състоянието му. След консултация, то е транспортирано до детската реанимация на болница „Пирогов". Засега няма опасност за живота му.

Родителите не детето са на гурбет в чужбина. Другото дете, което е било с него е силно изплашено, казаха хора от селото.