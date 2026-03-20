БЧК раздава храни на социално слаби и самотни хора в Монтана

БЧК стартира раздаването на храни по Програма „Храни и основно материално подпомагане". Пакетите се разпределят между болни, социално слаби и самотни хора. Раздаването е по предварително утвърден график.

Хранителните пакети са купени от Агенцията за социално подпомагане и се раздават от служители и доброволци на Българския Червен кръст. Всеки правоимащ ще получава продуктите срещу документ за самоличност и подпис. Ako някой нуждаещ се от помощ не се открие в списъка може да направи справка в службата по социално подпомагане.

В област Монтана раздаването ще се извършва в обособени пунктове в няколко населени места – Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Лом, Медковец, Георги Дамяново, Чипровци и Якимово. Кампанията ще продължи до средата на май, като за всяка община е изготвен отделен график.

Пакетите съдържат брашно, ориз, лютеница, стерилизирани домати, зелен грах, гювеч, конфитюр, фасул, олио и месни консерви. Едночленните и двучленните семейства получават пакет с тегло около 10,9 кг, а тричленните и по-големите семейства – два пакета с общо тегло близо 24 кг.

Право на помощ имат хора и семейства с ниски доходи, лица, получавали помощи за отопление, хора с увреждания, родители на деца с увреждания, както и семейства, подпомагани по различни социални програми. Списъците с правоимащите се изготвят от Агенцията за социално подпомагане.

По време на раздаването на храните се предоставят и допълнителни консултации – за здравословно хранене, достъп до социални услуги и здравни прав