Задържаха рецидивист за купуване на гласове край Ботевград

Около 7.50 часа тази сутрин, в хода на провеждаща се специализирана полицейска операция на територията, обслужвана от РУ-Ботевград, е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан местен жител. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Открити са два тефтера с изписани имена и парични суми, голяма парична сума в лева и евро, документи за самоличност на петима души и златни накити. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В момента се извършват процесуално-следствени действия с оглед образуването на досъдебно производство във връзка с чл. 167, ал.3 от НК.