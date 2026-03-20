Гюров: Рамазан Байрам утвърждава непреходните ценности на демократичното общество

Андрей Гюров СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Този светъл празник утвърждава непреходните ценности на вярата, нравствеността и човешкото достойнство, които са в основата на всяко демократично общество. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по повод празника Рамазан Байрам, съобщиха от Министерския съвет във фейсбук. 

Премиерът отправи поздравление към мюсюлманите в България по случай свещения празник, като подчерта, че той носи послания за мир, състрадание, прошка и уважение.

В тези празнични дни премиерът изразява своето дълбоко уважение към мюсюлманската общност в България, която със своя принос обогатява духовния и културен облик на страната. По думите му, взаимното уважение, разбирателството и толерантността между различните религиозни общности са здрава основа за общественото единство, стабилност и просперитет.

Премиерът пожелава Рамазан Байрам да донесе на всички здраве, мир, радост и благоденствие.

Поздравление от името на премиера Андрей Гюров по повод свещения празник Рамазан Байрам: Отправям своите най-сърдечни...

Публикувахте от Министерски съвет на Република България в Четвъртък, 19 март 2026 г.

