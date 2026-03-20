Откриха мъртви птици по крайбрежието на нос Шабла

Албатрос. СНИМКА: АРХИВ

Откриха мъртви птици от вида албатрос по крайбрежието на нос Шабла. Животните са открити в четвъртък и веднага е подаден сигнал на 112. 

Информацията за сигнала е предадена и към РИОСВ Варна, полицията и кметове на населените места и община Шабла. В проведен разговор с директора на РИОСВ Варна инж. Христина Генова областният управител е получил информация, че районът, където са мъртвите птици, е обезопасен и са предприети всички действия, пише БТА. 

Оттам допълват, че чрез съдействие на областния управител Асен Атанасов те са транспортирани за изследване в лаборатория на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в София.

Още вчера в късния следобед са взети проби, като днес се очаква да излязат резултатите и да бъдат предприети последващи действия.

Действията са координирани с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна инж. Христина Генова.

