82 пожара са потушени за изминалото денонощие

Пожарна Снимка: Архив

През последното денонощие са потушени 82 пожара. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Пожарникарите са реагирали на 114 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които осем – в жилищни сгради, два – в спомагателни, временни или паянтови постройки, и един – в транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които 24 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 25 – в отпадъци и 16 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.

