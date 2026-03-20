Пловдивчанка осъди общината за 26 000 лв., счупила ръка на разкривени плочки в центъра

Болките продължили месеци, останали й и грозни белези

Жена осъди Община Пловдив да й плати обезщетение от 26 000 лв. за лошо счупване на лявата ръка при падане на разкривени плочки. Това се е случило на 24 септември 2023 г. на ул. "Людвиг Заменхоф", която се намира до старата сграда на БНБ.

Пешеходката излизала от дом "Левски" и след няколко крачки политнала. Чуло се изхрущяване и тя загубила съзнание. Когато дошла на себе си, била откарана в УМБАЛ "Свети Георги", където установили тежка фрактура.

Била оперирана, но болките продължили дълго, жената страдала и не можела да спи. А от счупването останали грозни белези.

Завела дело срещу градската управа, защото грижа на администрацията е да поддържа публичната инфраструктура в добър вид. Аргументите й са уважени от състав на Окръжния съд в Пловдив и общината ще трябва да плати на пострадалата пешеходка 26 000 лв. за преживените болки и страдания, отделно ще трябва да покрие разноските по лечението й от около 1500 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.