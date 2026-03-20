Военни ще проведат полево лагерно обучение на учебен полигон „Корен”

Полево лагерно обучение на военнослужещи от Четвърти артилерийски полк ще се проведе от 20 до 27 март на Учебен полигон „Корен". В рамките на подготовката артилеристите ще имат тактически учения с бойни стрелби и комплексни тренировки. В полевата подготовка ще вземат участие и военнослужещи от Многонационалната бойна група на НАТО в България, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Във връзка с началото на полево обучение в рамките на няколко дни се извършва придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна мрежа. Колоните се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция".