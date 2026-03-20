Челен сблъсък след Брюксел: Пеевски напомни, че Гюров нямал право да ни изтегля от съвета на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Челен сблъсък между лидера на ДПС Делян Пеевски и служебния премиер Андрей Гюров, който е на редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Лидерът на ДПС заяви, че участието на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп не е личен избор.

"Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми.

Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!

Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България.

Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!", заяви Пеевски.

По-рано Гюров заяви пред Euronews, че участието в Съвета за мир не е било одобрено от парламента и присъединяването е резултат от политически маневри от страна на "един олигарх".

В интервю пред медията той казва още, че ратификацията на договора едва ли ще се случи.