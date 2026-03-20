Хванаха шофьор да превозва нелегално кефал в Шабла

Екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Добрич са заловили нарушител да превозва риба с търговска цел. Това съобщиха от агенцията в официалната си страница в социалните мрежи.

Проверката е извършена на лек автомобил в Шабла. Установено е, че той превозва риба от вида "кефал" (осем броя), с общо тегло осем килограма. Заловеният шофьор не притежава необходимите документи за превоз на жива риба, за което му е съставен акт за установено административно нарушение.

В началото на март в Попово са задържани двама мъже за незаконен риболов.