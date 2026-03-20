Тийнейджърска банда вършее из село Обручище, полицията задържа трима непълнолетни крадци

Тийнейджърска банда от три момчета - две по на 15 години и едно на 16 години, бе задържана от полицията, след като извършила обири в два имота в село Обручище, община Гълъбово, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

На 18.03.2026 г., в 09:45 часа 61-годишен мъж съобщил на полицейски служители, че бил уведомен от негов съсед, който забелязал ден по-рано, че една от входните врати на къщата му в село. Обручище е отворена. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че на 17.03.2026 г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, са отнети разклонител, удължител, два мобилни телефона, проводници с различно сечение и ръчни инструменти, собственост на 61-годишния мъж. Като извършители на деянието са установени три момчета – две на по 15 години и едно на 16 години. В РУ-Гълъбово е образувано досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Час по-късно на 18 март 59-годишен мъж съобщил на полицейски служители, че на 17.03.2026 г., около 15:00 ч., забелязал три непознати за него лица в имот в село. Обручище, които, след като го видели, побягнали в неизвестна посока. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че на 17.03.2026 г., в селото, чрез разрушаване на здраво направени за защита на имот прегради, са отнети два телевизора, бързовар и кафемашина, собственост на 66-годишна жена. Като извършители на деянието са установени същите три момчета – две на по 15 години и едно на 16 години. И по този случай в РУ-Гълъбово е образувано досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.